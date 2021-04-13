Скончался главный врач столичного ФК "Динамо" Александр Ярдошвили

Фото: ТАСС/Игорь Уткин

Главный врач московского футбольного клуба "Динамо" Александр Ярдошвили скончался на 67-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"Не стало главного врача нашей команды Александра Эдуардовича Ярдошвили. Футбольный клуб "Динамо" выражает соболезнования всем родным и близким Александра Эдуардовича и скорбит вместе с теми, кто имел честь работать и дружить с ним", – говорится в сообщении.

В заявлении клуба не уточняются причины смерти Ярдошвили.

Специалист работал в московском "Динамо" на протяжении 8 лет с 1982 года: шесть из них в футбольном клубе и два в ватерпольном. Ярдошвили вернулся в клуб в 2016 году, а всего проработал в футболе более 40 лет, в том числе в качестве врача сборной России.

