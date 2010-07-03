ЦСКА проиграл "Оренбургу" в матче чемпионата России

ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги уступил "Оренбургу" в домашнем матче со счетом 2:3.
Встреча прошла на "ВЭБ-Арене". В составе армейцев отличились Иван Обляков (14) и Абель Эрнандес (32). У гостей забили Адесойе Ойеволе (18), Алексей Сутормин (24) и Джордже Деспотович (54).
ЦСКА впервые в сезоне пропустил три гола в матче чемпионата России. В турнирной таблице клуб сейчас занимает третье место, имея 40 очков. "Оренбург" с 32 баллами расположился на шестой строчке. Возглавляет турнирную таблицу "Зенит" (45), у команды из Санкт-Петербурга имеется одна игра в запасе.
В следующем туре 20 апреля ЦСКА сыграет с "Локомотивом", Матч пропустит Марио Фернандес, который во время сегодняшнего матча был удален на 25-й минуте, получив две желтые карточки.
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