Футболисты "Спартака" победили "Динамо" и вышли на второе место в чемпионате РФ

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Футболисты "Спартака" одолели "Динамо" в столичном дерби в рамках 22-го тура чемпионата Российской премьер-лиги. Спортсмены встретились на арене динамовского ФК.

В субботу "красно-белые" выиграли со счетом 2:1. В ходе 18-й минуте встречи динамовцы забили первый мяч благодаря автоголу защитника "Спартака" Павла Маслова.

На 30-й минуте матча Виктор Мозес сравнял счет. Во время 63-й минуты Александр Соболев забил гол в ворота соперников. В результате "Спартак" вышел на второе место, имея в активе 41 очко.

Столичное "Динамо" расположилось на пятом месте турнирной таблицы с 36 очками.

Ранее футболисты "Арсенала" одолели ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ. От москвичей гол в ворота соперников смог забить полузащитник Наир Тикнизян.