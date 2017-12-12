Олимпийский комитет России начал обсуждение по поводу участия спортсменов в ОИ

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Олимпийский комитет России начал обсуждать вопрос об участии спортсменов РФ в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Как рассказал глава организации Александр Жуков, в заседании принимают участие представители керлинга, шорт-трека и хоккейной команды, передает "Газета.ру".

Жуков отметил, что комитету предстоит непростое обсуждение.

Ранее комиссия спортсменов ОКР поддержала атлетов, принявших решение участвовать в Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе.

5 декабря Международный олимпийский комитет решил, что российские атлеты на предстоящих Играх в Южной Корее смогут выступать только под наименованием "Олимпиец из России". Им будет запрещено демонстрировать флаг страны и исполнять гимн России. Взамен будут использованы символы МОК.