Экс-боец UFC Теодору скончался в возрасте 34 лет

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Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Элиас Теодору скончался на 35-м году жизни от рака печени четвертой стадии, сообщает издание MMA Junkie.

Уточняется, что спортсмен скрывал болезнь от общественности.

Элиас Теодору с 2014 по 2019 год выступал в UFC. Он являлся победителем TUF Nations. В чемпионате спортсмен провел 11 поединков, из которых 8 были выиграны, в трех он потерпел поражения. В 2019 году боец покинул UFC.