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Спорт

12:34

Баскетбольный клуб "Химки" не выступит в Единой лиге ВТБ

спорт

Фото: bckhimki.com

Подмосковный баскетбольный клуб Химки не смог подать заявку на участие в Единой лиге ВТБ из-за отсутствия финансирования, сообщает РИА Новости. В сезоне-2021/22 сыграют 12 команд вместо 13.

В понедельник прошел совет Лиги ВТБ, на котором утвердили состав участников, формат и регламент чемпионата. В новом сезоне сыграют ЦСКА (Москва), "Зенит" (Санкт-Петербург), "Локомотив-Кубань" (Краснодар), УНИКС (Казань), "Нижний Новгород", "Зелена-Гура" (Польша), "Парма" (Пермь), "Автодор" (Саратов), "Калев" (Эстония), "Енисей" (Красноярск), "Астана" (Казахстан) и "Цмоки-Минск" (Белоруссия).

В сезоне-2010/11 подмосковный клуб стал чемпионом Лиги ВТБ.

Хоккейная команда ЦСКА ранее проиграла в финале Кубка Гагарина. Обладателем трофея Континентальной хоккейной лиги стал омский "Авангард".

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