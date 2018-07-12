Допинг-пробы на ЧМ-2018 дали отрицательный результат

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В Международной федерации футбола (FIFA) заявили, что все допинг-пробы, которые взяли у спортсменов до начала чемпионата мира по футболу в России и во время турнира, показали отрицательный результат, передает ТАСС.

По информации пресс-службы FIFA, программа проверок в этом году стала самой масштабной в истории чемпионатов мира.

Ранее немецкие СМИ рассказали, что футболисты сборной России использовали аммиак в качестве допинга перед матчем 1/4 финала со сборной Хорватии. В качестве доказательства они опубликовали в Twitter фото Ильи Кутепова, который что-то вдыхает перед выходом на поле.