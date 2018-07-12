Нарушений общественного порядка на матче Хорватия – Англия не допущено – МВД

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Серьезных нарушений общественного порядка на стадионе "Лужники" 11 июля во время проведения полуфинального матча между сборными Хорватии и Англии не было допущено, заявили в главном управлении МВД РФ по Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Сотрудники правоохранительных органов совместно с организаторами мероприятия приняли все необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан при проведении футбольного матча.

Сборная Хорватии одержала победу над командой Англии со счетом 2:1 и вышла в финал.

Заключительная игра мундиаля также пройдет в "Лужниках". За первое место 15 июля поспорят сборные Франции и Хорватии.