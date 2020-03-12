"Атлетико" выбил "Ливерпуль" из Лиги чемпионов

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Действующий победитель Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" проиграл мадридскому "Атлетико".

Ответный матч 1/8 финала завершился со счетом 3:2 в дополнительное время, передает издание "Аргументы и факты". Таким образом, "Ливерпуль" вылетел из розыгрыша турнира. Первая встреча в Мадриде завершилась победой "Атлетико" (1:0).

В Ливерпуле хозяева выиграли основное время (1:0), однако уступили в овертайме. Голы забили Джорджиньо Вейналдум (43-я минута) и Роберто Фирмино (94). В составе гостей дубль оформил Маркос Льоренте (97, 105), еще один мяч на счету Альваро Мораты (120+1).

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ранее из-за распространения коронавируса отменил в играх под эгидой организации предматчевые рукопожатия.