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19:45

Первый матч на стадионе "Динамо" запланирован на конец марта

спорт

19:45

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первая игра на стадионе "Динамо" может состояться 30 марта. Игроки клуба выйдут на поле против "Локомотива", сообщил член попечительского совета ВФСО Сергей Степашин.

"Есть два варианта: либо более или менее нормальный газон сделают к 30 марта под матч с "Локомотивом", правда, потом его все равно придется менять, либо сделают полноценный газон высокого качества к маю", – цитирует "Интерфакс" Степашина.

Он также отметил, что был удивлен, что матч со "Спартаком" 10 марта был отменен из-за покрытия. "Я был на стадионе в прошлом году, там была замечательная поляна, не знаю, что с ней сейчас случилось, для меня это оказалось откровением", - отметил представитель попечительского совета.

Ранее сообщалось, что комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) отказала московскому "Динамо" в проведении матча 19-го тура со "Спартаком" на стадионе в Петровском парке. Эксперты пришли к выводу, что травяной покров до конца не сформирован.

Полностью реконструкция стадиона "Динамо" завершится в апреле, а к лету будет благоустроена территория вокруг. На обновленной арене разместятся открытая футбольная арена и малая многофункциональная для проведения соревнований по хоккею, баскетболу и другим видам спорта. "Динамо" будет вмещать 26 тысяч зрителей.

Москва входит в число мировых лидеров по числу стадионов, приспособленных для международных соревнований по разным видам спорта. В городе активно строятся и физкультурно-оздоровительные комплексы, различные площадки и спортшколы, в которых могут заниматься горожане. За последние 7,5 года в Москве стало в два раза больше ФОКов, в этом году появится еще 14 новых объектов.

спорт

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