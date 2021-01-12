МОК не знает о планах Уфы провести Олимпийские игры в 2030 году

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Международный олимпийский комитет не осведомлен о намерении Уфы провести Олимпийские игры 2030 года, передает РИА Новости со ссылкой на организацию.

"МОК не известно о каких-либо российских городах, проявивших заинтересованность в проведении зимних Олимпийских игр 2030 года", – заявили в организации.

Там напомнили, что до 16 декабря 2022 года Россия не может получить право на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр. В МОК сообщили, что дата выбора страны – хозяйки Олимпиады-2030 не определена, однако с заинтересованными сторонами ведутся переговоры.

Ранее стало известно, что жители Японии не хотят проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в 2021 году. 35% граждан выступили за отмену соревнований, 45% высказались за их перенос.