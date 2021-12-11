Фристайлист Буров одержал четвертую победу подряд на этапах Кубка мира

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Российский фристайлист Максим Буров одержал победу на втором этапе Кубка мира в дисциплине "лыжная акробатика".

Россиянин набрал 133,03 балла. На втором и третьем месте оказались спортсмены из Швейцарии – Ноэ Рот (128,51 балла) и Пирмин Вернер (128,50).

Участие в гонке также принимал другой россиянин Станислав Никитин. Он занял пятое место, набрав 125,22 балла. А российский спортсмен Илья Буров оказался на 15-м месте (115,38).

Это уже четвертая победа Максима Бурова на этапах Кубка мира. Россиянин лидирует в общем зачете сезона по лыжной акробатике с 400 очками.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету 4x5 километров на этапе Кубка мира, который проходил в Норвегии. Лыжницы преодолели дистанцию за 54 минуты 40,6 секунды.