Комиссия спортсменов ОКР поддержала собирающихся на ОИ-2018 атлетов

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) поддержала атлетов, принявших решение участвовать в Играх 2018 года в нейтральном статусе. Об этом журналистам заявила председатель комиссии Софья Великая.
"Комиссия поддерживает мнение тех спортсменов, которые решили или решат выступать под нейтральным статусом, и уважает решение тех, кто не будет участвовать. Выбор сугубо индивидуален, попрошу российское общество отнестись к решению спортсменов с пониманием и уважением. Спортсмены прекрасно осознают, что не будет флага и герба страны, но они все равно представляют Россию", – сказала она, передает ТАСС.
Заседание комиссии прошло в понедельник в здании ОКР. Окончательное решение об участии российских спортсменов в Играх в Пхенчхане будет принято на Олимпийском собрании 12 декабря.
Международный олимпийский комитет 5 декабря принял решение, согласно которому российские атлеты на предстоящих Играх в Южной Корее смогут выступать только под наименованием "Олимпиец из России". Это должны быть так называемые чистые спортсмены, не замеченные в употреблении допинга. "Олимпийцам из России" запрещено демонстрировать флаг страны и исполнять гимн России. Взамен будут использованы символы МОК.
Также по решению МОК дисквалифицирован Олимпийский комитет России. Приостановлено членство в организации главы ОКР Александра Жукова. Пожизненно отстранены от посещения Игр в качестве официальных лиц вице-премьер Виталий Мутко и бывший замминистра спорта Юрий Нагорных.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: