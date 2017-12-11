Комиссия спортсменов ОКР поддержала собирающихся на ОИ-2018 атлетов

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Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) поддержала атлетов, принявших решение участвовать в Играх 2018 года в нейтральном статусе. Об этом журналистам заявила председатель комиссии Софья Великая.

"Комиссия поддерживает мнение тех спортсменов, которые решили или решат выступать под нейтральным статусом, и уважает решение тех, кто не будет участвовать. Выбор сугубо индивидуален, попрошу российское общество отнестись к решению спортсменов с пониманием и уважением. Спортсмены прекрасно осознают, что не будет флага и герба страны, но они все равно представляют Россию", – сказала она, передает ТАСС.

Заседание комиссии прошло в понедельник в здании ОКР. Окончательное решение об участии российских спортсменов в Играх в Пхенчхане будет принято на Олимпийском собрании 12 декабря.

Международный олимпийский комитет 5 декабря принял решение, согласно которому российские атлеты на предстоящих Играх в Южной Корее смогут выступать только под наименованием "Олимпиец из России". Это должны быть так называемые чистые спортсмены, не замеченные в употреблении допинга. "Олимпийцам из России" запрещено демонстрировать флаг страны и исполнять гимн России. Взамен будут использованы символы МОК.

Также по решению МОК дисквалифицирован Олимпийский комитет России. Приостановлено членство в организации главы ОКР Александра Жукова. Пожизненно отстранены от посещения Игр в качестве официальных лиц вице-премьер Виталий Мутко и бывший замминистра спорта Юрий Нагорных.