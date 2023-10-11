Чемпиона ОИ-2016 Халмурзаева временно отстранили от соревнований из-за публикации

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Международная федерация дзюдо (IJF) решила временно отстранить от участия в соревнованиях российского олимпийского чемпиона 2016 года Хасана Халмурзаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

До этого спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) фотографию с флагом Палестины.

Заявление в IJF после произошедшего направила Федерация дзюдо России. В нем организация заявила, что спортсмен нарушил правила и положения федерации, которые не допускают публикации религиозных или политических взглядов.

"Федерация дзюдо России немедленно отстранила спортсмена до принятия дальнейшего решения. IJF продолжает бороться с дискриминацией и защищать человеческие ценности, мы поддерживаем ценности дзюдо – взаимопомощь, процветание, уважение и дружбу", – следует из заявления.

До этого Швеция отказалась допустить юношескую сборную РФ среди футболисток до чемпионата Европы. Соревнования проводятся среди девушек до 17 лет. Свое решение в стране объяснили продолжающейся спецоперацией РФ на Украине.



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