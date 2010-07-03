Женщин пустили на футбол в Иране впервые за 40 лет

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Женщин впервые с момента образования Исламской Республики Иран в результате революции 1979 года допустили на стадион.

В четверг, 10 октября, около 3,5 тысячи болельщиц смогли посетить в Тегеране игру отборочного цикла чемпионата мира по футболу между сборными Ирана и Камбоджи.

Встреча завершилась победой иранской команды со счетом 14:0. При этом три мяча забил нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун, передает портал "Мир 24".

Иранские власти отменили запрет после того, как Международная федерация футбола (FIFA) пригрозила исключить Иран из соревнований под эгидой организации.

Требование стало реакцией на самоубийство иранской женщины после того, как ее арестовали за попытку попасть на стадион.

В свою очередь правозащитная организация Amnesty International назвала выделение Ираном квоты на билеты для женщин "циничным пиар-ходом".

Там осудили ограничение числа женщин, которым разрешили приобрести билеты, так кактбщее число мест на стадионе составляет 78 тысяч.

В августе в Саудовской Аравии вступили в силу поправки в закон, которые позволяют взрослым женщинам путешествовать без разрешения мужчины-родственника.