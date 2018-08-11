Россияне завоевали золото в синхронных прыжках в воду на чемпионате Европы

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Российские спортсмены Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина завоевали золотую медаль в соревнованиях смешанных команд по синхронным прыжкам в воду с вышки. Состязания проходят на объединенном чемпионате Европы по летним видам спорта.

В финале соревнований в прыжках в воду в шотландском Эдинбурге Шлейхер и Тимошинина набрали 309,63 балла.

Второе место досталось британскому дуэту Мэттью Ли и Лоис Тулсон, которые получили 307,80 балла. Обладателями бронзы чемпионата Европы стали представители ФРГ Флориан Фандлер и Кристина Вассен. Их результат − 278,64 балла.