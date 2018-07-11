Моуринью рассказал о преимуществах английской сборной над хорватами

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Португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, в чем сборная Англии превосходит команду из Хорватии. Прежде всего он отметил, что англичане играют за крупные клубы во время национальной премьер-лиги и приучены к стрессовым матчам.

По мнению Моуринью, молодость футболистов не отразится на уровне их игры, у спортсменов есть все необходимое для победы. "Англичане сильны с точки зрения физики. Джон Стоунз, Гарри Магуайр, Гарри Кейн опасны при штрафных и угловых. У них есть игроки, которые отлично исполняют стандарты: Киран Триппьер, Эшли Янг", – цитирует эксперта RT.

Он отметил, что у Хорватии есть игроки, умеющие держать мяч. Ранее на турнире англичане не встречались с подобным соперником, полагает тренер. Сравнить предстоящую игру, по его мнению, можно только с матчем с Колумбией, которая сумела оказать давление на своих соперников в последние 20 минут матча.

"Англичане практически не бывали в сложных ситуациях. Много мячей будет забито в том случае, если кому-то удастся быстрый гол. В противном случае будет сказываться волнение и важность матча", – заключил Моуринью.

11 июля сборные Хорватии и Англии поборются за место в финале. Победитель будет играть 15 июля на стадионе "Лужники" со сборной Франции. Проигравшая команда отправится в Санкт-Петербург, чтобы сразиться за третье место с бельгийской командой.