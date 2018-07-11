Моуринью рассказал о преимуществах английской сборной над хорватами

Фото: AP/Dave Thompson
Португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, в чем сборная Англии превосходит команду из Хорватии. Прежде всего он отметил, что англичане играют за крупные клубы во время национальной премьер-лиги и приучены к стрессовым матчам.
По мнению Моуринью, молодость футболистов не отразится на уровне их игры, у спортсменов есть все необходимое для победы. "Англичане сильны с точки зрения физики. Джон Стоунз, Гарри Магуайр, Гарри Кейн опасны при штрафных и угловых. У них есть игроки, которые отлично исполняют стандарты: Киран Триппьер, Эшли Янг", – цитирует эксперта RT.
Он отметил, что у Хорватии есть игроки, умеющие держать мяч. Ранее на турнире англичане не встречались с подобным соперником, полагает тренер. Сравнить предстоящую игру, по его мнению, можно только с матчем с Колумбией, которая сумела оказать давление на своих соперников в последние 20 минут матча.
"Англичане практически не бывали в сложных ситуациях. Много мячей будет забито в том случае, если кому-то удастся быстрый гол. В противном случае будет сказываться волнение и важность матча", – заключил Моуринью.
11 июля сборные Хорватии и Англии поборются за место в финале. Победитель будет играть 15 июля на стадионе "Лужники" со сборной Франции. Проигравшая команда отправится в Санкт-Петербург, чтобы сразиться за третье место с бельгийской командой.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: