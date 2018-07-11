РФС будет ходатайствовать о присвоении игрокам сборной России почетных званий

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Во время заседания бюро исполкома Российского футбольного союза 10 июля было принято решение присудить Станиславу Черчесову и футболистам сборной России почетных спортивных званий, передает "Аргументы Недели".

Согласно решению, РФС будет ходатайствовать перед министерством спорта о присвоении звания "Заслуженный мастер спорта России" футболистам национальной сборной, которые выступили на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

Звания "Заслуженный тренер России" предложили удостоить тренеров сборной команды России во главе со Станиславом Черчесовым.

Ранее FIFA назвали российскую сборную лучшей командой в обороне по итогам всех состоявшихся матчей ЧМ-2018. Футболисты сборной России провели больше всех оборонительных действий – 259 выносов, отборов и сейвов. Полузащитник российской сборной Роман Зобнин занял лидирующее место среди всех участников чемпионата по пробегу. За пять игр он пробежал 62 километра.