Российская сборная стала лучшей по игре в защите на ЧМ-2018

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Российская сборная по футболу стала лучшей командой по игре в обороне по итогам всех состоявшихся матчей ЧМ-2018. Футболисты российской сборной провели больше всех оборонительных действий – 259 выносов, отборов и сейвов. Об этом говорится на сайте FIFA.

Сборная Бразилии лучше всех атаковала – бразильские футболисты провели 292 атаки.

Больше всех успешных передач сделала сборная Испании – 3120. Сборная Бельгии стала самой результативной командой. На ее счету 14 забитых мячей.

Полузащитник российской сборной Роман Зобнин занимает лидирующее место среди всех участников чемпионата по пробегу. За пять игр он пробежал 62 километра. Самым бьющим футболистом турнира является Неймар (27 ударов по воротам), самым пасующим – Серхио Рамос (485 точных передач).

Вратарь сборной Мексики Гильмеро Очоа сделал больше всех сейвов (25).

Ранее сообщалось, что российские футболисты, несмотря на проигрыш в матче с Хорватией, стали национальными героями. Сборная России еще никогда не проходила в 1/4 чемпионата мира по футболу и своей игрой доказала, что это не случайно. В сложнейшей борьбе наши футболисты смогли сравнять счет, победа хорватов определилась только в серии пенальти.