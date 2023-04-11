Андрей Талалаев стал новым главным тренером ФК "Химки"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Андрея Талалаева назначили новым главным тренером футбольного клуба МИР – Российской Премьер-лиги (РПЛ) "Химки". Об этом информирует ТАСС со ссылкой на генерального директора подмосковного клуба Николая Оленева.

"Химки" подписали контракт с новым главным тренером Андреем Талалаевым. Договор долгосрочный, рассчитанный на пять лет", – заявил Оленев.

3 апреля стало известно, что Спартак Гогниев покинет пост главного тренера футбольного клуба "Химки". Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Он поблагодарил руководство клуба за доверие и возможность тренировать спортсменов Премьер-лиги.

Гогниев стал главным тренером "Химок" 2 сентября прошлого года. После 21-го тура команда имеет в активе 13 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.

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