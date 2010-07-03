"Спартак" и ЦСКА оштрафовали на полмиллиона рублей по итогам дерби

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Московские футбольные клубы "Спартак" и ЦСКА оштрафовали на 500 тысяч рублей по итогам дерби в рамках 22-го тура чемпионата России, сообщает РИА Новости.

"Болельщики обоих клубов использовали пиротехнику в большом количестве, скандировали нецензурные выражения, тренеры обоих клубов выходили за пределы технических зон", – заявил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц.

Он также отметил, что болельщики "Спартака" вывесили оскорбительный баннер. Также были нарушения в молодежном первенстве на матче команд. Штраф для каждого клуба за нецензурные выражения составил по 10 тысяч.

Встреча "Спартак" – ЦСКА состоялась в субботу на стадионе "Открытие Арена" и завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.