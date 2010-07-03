"Спартак" и ЦСКА оштрафовали на полмиллиона рублей по итогам дерби

Московские футбольные клубы "Спартак" и ЦСКА оштрафовали на 500 тысяч рублей по итогам дерби в рамках 22-го тура чемпионата России, сообщает РИА Новости.
"Болельщики обоих клубов использовали пиротехнику в большом количестве, скандировали нецензурные выражения, тренеры обоих клубов выходили за пределы технических зон", – заявил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц.
Он также отметил, что болельщики "Спартака" вывесили оскорбительный баннер. Также были нарушения в молодежном первенстве на матче команд. Штраф для каждого клуба за нецензурные выражения составил по 10 тысяч.
Встреча "Спартак" – ЦСКА состоялась в субботу на стадионе "Открытие Арена" и завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.