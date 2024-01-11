Боксер Кевин Джонсон получил российский паспорт в Москве

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Американский боксер Кевин Джонсон получил российский паспорт, написала представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что паспорт был вручен в торжественной обстановке представителями УВМ ГУ МВД по Москве.

9 января Владимир Путин подписал указ, согласно которому Джонсон, а также канадский хоккеист Брендан Лайпсик стали гражданами РФ.

Боксеру 44 года, он провел на профессиональном ринге 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения. Еще два боя завершились вничью. В свою очередь, Лайпсик является форвардом петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА.

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