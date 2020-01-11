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Спорт

01:09

Российские конькобежцы выиграли золото в командном спринте на чемпионате Европы

спорт

Фото: AP/TASS/Matthias Schrader

Мужская сборная России по конькобежному спорту заняла первое место в командном спринте на чемпионате Европы. Обладателями золотых медалей стали российские спортсмены Павел Кулижников, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков. Об этом информирует ТАСС.

Сообщается, что российские конькобежцы сумели пройти установленную дистанцию за 1 минуту 18,92 секунды. На втором месте расположилась команда Норвегии. Их отставание от команды из России составило 1,25 секунды. Третьими стали швейцарцы.

По итогам первого дня соревнований на счету российских спортсменов пять наград: два золота, два серебра и одна бронза. Вторую золотую медаль завоевала женская команда в составе Ольги Фаткулиной, Ангелины Голиковой и Дарьи Качановой.

Чемпионат Европы по конькобежному спорту проводится в голландском городе Херенвен. Последний день соревнований запланирован на 12 января.

Ранее стало известно, что 10 российских игроков вошли в рейтинг самых перспективных игроков НХЛ. Список возглавил экс-голкипер петербургского СКА Игорь Шестеркин, выступающий нынче за "Нью-Йорк Рейнджерс".

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