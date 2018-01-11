WADA ответило на обвинения хакеров в связях комиссии Макларена с ФБР

11 января, 12:53
Фото: AP/Kerstin Joensson
Всемирное антидопинговое агентство назвало устаревшей представленную хакерской группировкой Fancy Bears информацию о том, что комиссия Ричарда Макларена могла иметь связи с американским спецслужбами. Хакеры подкрепили свои обвинения публикацией в Сети переписки сотрудников комиссии WADA и Международного олимпийского комитета, сообщает "Газета.ру".
Как следует из данных переписки, комиссия во главе с Маклареном напрямую связана с ФБР, а допинговый сандал вокруг российских спортсменов изначально был направлен на то, чтобы вытеснить Россию из олимпийского движения и вместе с этим создать рычаги давления на МОК.
"Как вы знаете, Fancy Bear – преступная организация, которая стремится подорвать работу WADA и ее партнеров. Все, что они опубликовали 10 января, устарело",
– заявила в ответ на обвинения хакеров менеджер WADA по связям с общественностью и коммуникациям Мэгги Дюран.
В то же время она и не опровергла подлинность данных переписки, отметив, что в WADA "не комментируют утечку документов".
По мнению экспертов, собранные хакерами сведения выглядят достаточно убедительно. В частности, весомым свидетельством общих интересов комиссии Макларена и спецслужбами США является письмо самого Ричарда Макларена, где канадский юрист упоминает о связях главного исследователя комиссии Мартина Дюббея с ФБР.
Как полагают хакеры, связь комиссии Макларена с ФБР указывает на то, что расследование в отношении России затевалось не для борьбы за "чистый спорт", а чтобы дискредитировать репутацию МОК в мире.
В России сообщение о возможном сговоре Макларена и ФБР ни для кого не стало "шоком", заявил депутат Госдумы и президент российской Федерации керлинга Дмитрий Свищев.
"Штаб-квартира WADA, как известно, находится в Канаде, да и большинство руководителей организаций, вовлеченных в процесс, живут за океаном. Так что наверняка все они действительно имеют некую связь со спецслужбами США", – подчеркнул Свищев.
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