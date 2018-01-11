Бьорндален не прошел отбор на Олимпиаду в Пхенчхане

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Один из самых титулованных биатлонистов мира Уле-Эйнар Бьорндален не сумел выполнить критерии отбора в национальную команду Норвегии для попадания на предстоящие Олимпийские Игры 2018 года в Южной Корее.

На этапе Кубка мира спортсмен занял в индивидуальной гонке лишь 42 место. В нынешнем сезоне Бьорндалену ни разу не удалось занять призовое место на этапах Кубка мира или дважды оказаться в числе шести сильнейших, что гарантировало бы ему участие в Олимпиаде, сообщает ТАСС.

До начала Олимпийских Игр должен состояться еще один этап, но в нем примут участие только те биатлонисты, которые прошли отбор. Среди них Йоханнес и Тарьей Бе, Эмиль Свендсен, Ларс Биркеланд и Хенрик Л'Абе Лунн. Еще один возможный участник норвежской сборной Эрленд Овренг Бьонтегорд так же не смог пройти отбор, однако по результатам на этапах Кубка мира превзошел Бьорндалена.