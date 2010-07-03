"Зенит" победил "Динамо" в чемпионате России

Фото: ТАСС/Вячеслав Евдоким

Матч пятого тура чемпионата России между "Динамо" и "Зенитом" завершился победой петербургского клуба.

Игроки футбольного клуба "Зенит" победили в игре, проходившей в Москве, со счетом 2:0. Первый гол в ворота соперников забил на 10-й минуте Артем Дзюба. Второй и последний гол в этой игре забил на 88-й минуте Магомед Оздоев с правого фланга с передачи Дзюбы.

Игроки "Динамо" закончили игру в меньшестве. На 80-й минуте за нарушение правил вторую желтую карточку получил Артур Юсупов.

По окончанию матча "Зенит" закрепил за собой лидерство в чемпионате России по футболу. "Динамо" остается на 11 месте.

В следующем туре 18 августа "Динамо" примет "Локомотив", а "Зенит" днем ранее на своем поле сыграет с "Ахматом".

