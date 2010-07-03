Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

"Спартак" и "Динамо" сыграли вничью в рамках четвертого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая на стадионе "красно-белых", завершилась со счетом 0:0.

Хозяева с 35-й минуты играл вдесятером после удаления Эсекеля Понсе, получившего прямую красную карточку за удар ногой голкипера "Динамо" Антона Шунина.

После четырех туров в активе команд по пять очков. В следующем туре "Спартак" 11 августа сыграет в гостях с грозненским "Ахматом", днем ранее "Динамо" примет петербургский "Зенит".

Сегодня же "Локомотив" на выезде вырвал победу у самарских "Крыльев Советов", забив решающий мяч на пятой добавленной минуте.