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Спорт

10 июля, 23:22

Жирков объявил о завершении карьеры в сборной России‍

спорт

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Игрок футбольного клуба "Зенит" Юрий Жирков объявил, что завершил выступления за сборную России по футболу, сообщается в Twitter УЕФА.

"Вслед за Александром Самедовым о завершении карьеры в сборной России объявил и Юрий Жирков. Спасибо за все", – отмечается в сообщении

Последний матч российской сборной на чемпионате мира по футболу состоялся 7 июля. Команда уступила в 1/4 финала хорватам. После матча об уходе из сборной объявил Александр Самедов.

Жирков выступал на позициях защитника и полузащитника. Он играл за сборную с 2005 года и провел 87 матчей. Футболист стал автором двух голов.

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