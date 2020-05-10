Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249

Фото: ТАСС/Scott Taetsch/Zuma

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи победил соотечественника Тони Фергюсона в поединке за временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, сообщает RT.

Бой состоялся в Джексонвилле (штат Флорида, США) в рамках турнира UFC 249. Гэтжи техническим нокаутом одержал победу в пятом раунде.

Таким образом, Фергюсон потерпел поражение на турнире UFC 249 впервые за восемь лет. В последний раз боец уступал Майклу Джонсону 5 мая 2012 года. С тех пор он выиграл 12 боев подряд.

Теперь Гэтжи должен встретиться в титульном бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Изначально на 19 апреля планировался бой Нурмагомедова и Фергюсона, но россиянин не сумел вылететь из страны из-за пандемии коронавируса и отказался от поединка. Его заменил Гэтжи.