Дзюба будет капитаном сборной России в мартовских матчах

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что Артем Дзюба будет вызван на предстоящие матчи и останется капитаном сборной. Об этом он рассказал в интервью с "РБ Спорт".

24 марта сборная России встретится на выезде с Мальтой, а 27-го числа примет Словению. 30 марта команда Черчесова сыграет в гостях у Словакии.

"Будет. И будет капитаном", – ответил тренер на вопрос журналиста о том, будет ли Дзюба вызван на матчи.

Он также отметил, что уже составлен точный список футболистов на ближайшие матчи. Официально его огласят 15 марта.

Ранее УЕФА перечислил ключевых игроков сборной России. Наиболее заметными игроками от России являются нападающий "Зенита" Артем Дзюба и защитник московского ЦСКА Марио Фернандес.