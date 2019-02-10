Российские хоккеисты уступили шведам в матче Евротура

Фото: ТАСС/Zuma/Jesper Zerman

Сборная России по хоккею проиграла команде Швеции во второй игре шведского этапа Евротура, передает ТАСС.

Встреча, которая прошла в Стокгольме на "Ховет-Арене", завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев турнира.

В составе победившей команды отличились Микаэль Линдквист, Эмиль Ларссон, Исак Лундестрем и Фредрик Хендемарк. Заброшенными шайбами у россиян отметились Анатолий Никонцев и Илья Михеев.

До этого российская сборная в серии послематчевых буллитов со счетом 3:2 одержала победу над командой Финляндии в вынесенном матче третьего этапа Евротура.

В следующем туре сборная Швеции сыграет с командой Финляндии, а Россия встретится с Чехией.