Сборная России обыграла команду Финляндии в матче Евротура

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Сборная России по хоккею в серии послематчевых буллитов одержала победу над командой Финляндии в вынесенном матче третьего этапа Евротура – Шведских игр.

Встреча состоялась в Ярославле и завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

У россиян дубль оформил Илья Михеев (5-я и 45-я минута), у чехов шайбы забрасывали Нико Оямяки (1) и Микко Лехтонен (60). Решающий буллит на счету Дмитрия Кагарлицкого.

В следующем матче сборная России сыграет со шведами. Поединок пройдет в Стокгольме 9 февраля.