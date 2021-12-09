Матч Лиги чемпионов "Аталанта" – "Вильярреал" перенесли из-за снегопада

Фото: instagram.com/atalantabc

Матч 6-го тура группы F Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Вильярреалом" перенесли на четверг, 9 декабря, из-за сильного снегопада в Бергамо.

"Аталанта" – "Вильярреал" перенесен из-за сильного снегопада. Матч состоится завтра, время начала матча определит УЕФА", – говорится в сообщении в Instagram итальянской команды.

Отмечается, что решение о переносе матча было принято судьей Энтони Тейлором и делегатами УЕФА. Игра должна была состояться в среду в 23:00 по московскому времени.

В среду, 8 декабря, петербургский "Зенит" сыграл вничью с английским "Челси" в заключительном туре Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 3:3.

Мячи забили Клаудиньо, Сердар Азмун и Магомед Оздоев у "Зенита", а также Ромелу Лукаку и Тимо Вернер, который попал в ворота соперников два раза.