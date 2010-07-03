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Политика

12:33

WADA и MOK не отстранят российский спорт – генсек Федерации бокса

спорт политика

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал возможное отстранение РФ от участия в международных спортивных соревнованиях. Об этом сообщает RT.

По мнению специалиста, российский спорт может избежать санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК).

"Пока речь идет только о рекомендациях [об отстранении] со стороны WADA. Думаю, члены исполкомов WADA и МОК — здравые люди и до настолько жесткого решения в отношении России не дойдет. Все же наша страна является одной из величайших спортивных держав", – заявил Кремлев.

Ранее стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполнительному комитету организации санкционировать отстранение России от международных стартов за манипуляции с базой московской антидопинговой лаборатории. Срок дисквалификации может достичь 4 лет.

В Кремле заявили, что обеспокоены предложениями о новых санкциях против российского спорта. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не делать поспешных выводов до окончательного решения WADA.

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