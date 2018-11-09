Туктамышева вышла в лидеры после короткой программы на Гран-при Японии

Фото: ТАСС/Paul Chiasson

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева вышла в лидеры после короткой программы в одиночном катании на четвертом этапе серии Гран-при NHK Trophy, который проходит в Хиросиме.

За свой прокат россиянка получила 76,17 балла, превысив личный рекорд почти на два балла. На второй строчке расположилась японка Сатоко Мияхара (76,08). Тройку замкнула ее соотечественница Маи Михара (70,38).

Представительницы России Алена Леонова (68,22) и Мария Сотскова (60,75) располагаются на шестой и девятой позициях соответственно.

Произвольную программу фигуристки представят в субботу, 10 ноября.

В конце октября Туктамышева победила в одиночном катании на втором этапе Гран-при в канадском Лавале. Второе место заняла японская спортсменка Мако Ямасита .