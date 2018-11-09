Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

09 ноября 2018, 15:10

Туктамышева вышла в лидеры после короткой программы на Гран-при Японии

спорт

Фото: ТАСС/Paul Chiasson

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева вышла в лидеры после короткой программы в одиночном катании на четвертом этапе серии Гран-при NHK Trophy, который проходит в Хиросиме.

За свой прокат россиянка получила 76,17 балла, превысив личный рекорд почти на два балла. На второй строчке расположилась японка Сатоко Мияхара (76,08). Тройку замкнула ее соотечественница Маи Михара (70,38).

Представительницы России Алена Леонова (68,22) и Мария Сотскова (60,75) располагаются на шестой и девятой позициях соответственно.

Произвольную программу фигуристки представят в субботу, 10 ноября.

В конце октября Туктамышева победила в одиночном катании на втором этапе Гран-при в канадском Лавале. Второе место заняла японская спортсменка Мако Ямасита .

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать