UEFA не будет разбираться в инциденте на матче в Греции без дополнительных сообщений

UEFA ждет дополнительных сообщений об инциденте между болельщиками греческого ПАОКа и российскими журналистами на матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с московским "Спартаком". Об этом сообщили в пресс-службе футбольного союза.

"Наш дисциплинарный департамент все еще ждет дополнительных сообщений об этом матче", – сказал представитель пресс-службы в разговоре с РИА Новости.

Ранее сразу в нескольких СМИ появилось сообщение, что 15 фанатов греческой команды напали на российских журналистов. Отмечалось, что возможным поводом послужил жест в сторону болельщиков ПАОК со стороны одного из корреспондентов.

Матч ПАОК – "Спартак" состоялся 8 августа и завершился победой футболистов греческого клуба со счетом 3:2.

В начале августа Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) назвал претендентов на призы лучшим игрокам прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. На звание лучшего нападающего претендуют лидер "Барселоны" Лионель Месси, выступавший в минувшем сезоне за "Реал" Криштиану Роналду, а также форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах.

Лига чемпионов UEFA – один из самых престижных европейских футбольных турниров. Турнир состоит из нескольких этапов и начинается с четырех квалификационных раундов. Команды должны сыграть по 2 игры (дома и в гостях). Победитель по сумме двух встреч попадает в следующий квалификационный раунд. Пройдя все квалификационные раунды, команды попадают в групповой этап, вместе с командами, попавшими туда напрямую.

Победителем турнира становились 22 клуба, 12 из них выигрывали турнир более одного раза.

В розыгрыше Лиги чемпионов 2018-2019 годов принимают участие 79 команд из 54 футбольных ассоциаций UEFA. Финальный матч состоится 1 июня 2019 года на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.