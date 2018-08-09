Генконсульство в Салониках проверяет данные о нападении на журналистов из России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российское генконсульство в Салониках тщательно проверяет появившуюся в СМИ информацию о нападении на журналистов из России во время матча ПАОК – "Спартак".

Об этом дипломаты написали на официальной странице диппредставительства в социальной сети Facebook.

"К настоящему моменту генконсульство не располагает информацией о нарушении прав российских граждан", – говорится в сообщении.

При этом дипломаты заверили, что следят за развитием ситуации и поддерживают тесный контакт с греческими правоохранительными органами.

В свою очередь полиция Салоник также не зарегистрировала инцидент между болельщиками футбольного клуба ПАОК и российскими журналистами. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя пресс-службы греческой полиции.

В среду московский "Спартак" уступил ПАОКу со счетом 2:3 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Ранее сразу в нескольких СМИ появилось сообщение о том, что 15 фанатов греческой команды напали на российских журналистов. Отмечалось, что возможным поводом послужил жест в сторону болельщиков ПАОК со стороны одного из корреспондентов.

По информации пресс-службы греческого клуба, конфликт был исчерпан благодаря оперативному вмешательству службы безопасности и не имел продолжения.