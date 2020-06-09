Гендиректор "Зенита" ответил на критику владельца "Спартака"

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слова председателя совета директоров московского "Спартака" Леонида Федуна. Об этом сообщает РИА Новости.

Владелец "красно-белых" ранее намекнул на то, что "Зенит" использовал административный ресурс с целью провести матч полуфинала Кубка России на своем поле в Санкт-Петербурге.

"Я удивлен комментарием Федуна", – заявил Медведев.

Исполком Российского футбольного союза (РФС) ранее установил, что хозяином матча между "Зенитом" и "Спартаком" будет именно питерская команда. Игра состоится 18 или 19 июля.

Ранее РФС утвердил регламент возобновления Российской Премьер-лиги и Кубка России. Матчи чемпионата, в частности, возобновятся с 19 июня.