Польховский оставит пост главного тренера сборной России по биатлону

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Валерий Польховский покинет пост главного тренера сборной России по биатлону из-за проблем со здоровьем, сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров. Соответствующее заявление опубликовано на канале СБР на YouTube.

"Валерий Николаевич Польховский остается главным тренером до 31 мая, но было принято обоюдное решение, что по состоянию здоровья он не продолжит работу в этой должности. С 1 июня должность станет вакантной, но, возможно, к этой дате мы предложим кандидатуру", – сказал он.

Президент СБР пояснил, что до назначения нового главного тренера его функции будет выполнять сам Майгуров.

Ранее сообщалось, что Польховский был экстренно госпитализирован во время чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке и в связи с этим пропустил окончание соревнований. Тогда в СБР заявили, что 67-летний специалист плохо себя чувствовал в течение нескольких дней и был доставлен в больницу после ухудшения состояния.