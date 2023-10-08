Кениец Киптум обновил мировой рекорд в беге на марафонскую дистанцию

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Кенийский легкоатлет Келвин Киптум установил мировой рекорд в беге на марафонскую дистанцию. Он преодолел дистанцию 42 км за 2 часа и 35 секунд. Об этом сообщает ТАСС.

Легкоатлет из Кении побил новый мировой рекорд в беге на марафонскую дистанцию. На соревнованиях в Чикаго он преодолел это расстояние за 2 часа и 35 секунд.

Прежний рекорд принадлежал другому представителю Кении – двукратному олимпийскому чемпиону Элиту Кипчоге. В сентябре 2022 года на соревнованиях в Берлине он преодолел марафонскую дистанцию за 2 часа 1 минуту и 9 секунд.

Ранее стало известно, что сборные по футболы России и Кении проведут товарищеский матч 16 октября. Встреча состоится на стадионе "Титаник Мардан" в турецкой Анталье. Игра начнется в 19:00 по московскому времени. Сборная РФ проведет сбор с 9 по 16 октября.