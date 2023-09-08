Кубок юниоров Москвы по самокатному спорту пройдет 9 и 10 сентября в Коптеве

Фото: Московские сезоны

Кубок юниоров Москвы по самокатному спорту состоится 9 и 10 сентября в скейт-парке в Коптеве. Эти соревнования, приуроченные ко Дню города, завершат серию занятий в первой бесплатной самокатной школе проекта "Московские сезоны", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Все лето мастерству езды на трюковых самокатах обучали на 17 фестивальных площадках. В роли педагогов выступили профессиональные райдеры, известные спортсмены и опытные тренеры", – отмечается в сообщении.

По данным портала, в роли тренеров выступили: чемпион России 2019 и 2021 годов Дмитрий Фазолов, победитель конкурса всероссийского фестиваля "Прорыв" Артем Кравченко, главный тренер сборной России Юрий Акимов, призер международной премии развития уличного современного творчества "Кардо" Захар Михин, бронзовый призер чемпионата Москвы, чемпион России в дисциплине "Стрит", участник чемпионата мира Константин Козлов.

В течение более трех месяцев педагоги тренировали молодых людей, которые посещали самокатные школы "Московских сезонов".

В субботу и в воскресенье, 9 и 10 сентября, пройдут решающие моменты. Кубок юниоров Москвы по самокатному спорту пройдет в двух категориях. 9 сентября в соревнованиях примут участие "новички", а 10 сентября – в категории "любители". Спортсмены, завоевавшие с первого по третье места, получат кубки, медали, дипломы, а также трюковые самокаты и защитные шлемы.

После соревнований для зрителей выступят лучшие спортсмены России. Желающие смогут с ними пообщаться и взять автограф.

Ранее сообщалось, что на площадках "Московских сезонов" в День города, с 8 по 10 сентября, гости получат возможность научиться готовить популярные блюда, нарисовать театральные и концертные афиши, украсить предметы интерьера и собрать модели столичного общественного транспорта из картона и бумаги.

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