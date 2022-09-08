Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Спорт

08 сентября, 23:01

Главным тренером футбольного клуба "Челси" назначен Грэм Поттер

спорт

Фото: AP Photo/Dave Thompson

Грэм Поттер был назначен на пост главного тренера футбольного клуба "Челси". Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение о сотрудничестве с Поттером заключено до конца сезона 2026–2027 годов.

Сообщается, что до назначения в "Челси" Поттер тренировал "Брайтон", который он возглавил в 2019 году. В прошлом сезоне команда стала девятой на чемпионате Англии.

"Я невероятно горжусь и рад представлять "Челси", этот фантастический футбольный клуб. Я очень рад сотрудничать с новой группой владельцев "Челси" и с нетерпением жду встречи и работы с интересной группой игроков, а также развития команды и культуры, которыми наши замечательные болельщики смогут гордиться", – сказал Поттер.

По словам владельца Челси Тодда Боэли, Поттер – проверенный тренер, который соответствует "видению клуба".

"Мало того, что он чрезвычайно талантлив на поле, у него есть навыки и способности, которые выходят за пределы поля, что сделает "Челси" более успешным клубом. Он оказал большое влияние на свои предыдущие клубы, и мы с нетерпением ждем его положительного влияния в "Челси"", – заявил Боэли.

Ранее сообщалось, что "Челси" расторг контракт с главным тренером Томасом Тухелем. Уточнялось, что подготовкой футболистов к ближайшим матчам Английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов займется тренерский штаб. Отмечалось, что новый наставник "Челси" будет определен в ближайшее время.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать