Главным тренером футбольного клуба "Челси" назначен Грэм Поттер

Фото: AP Photo/Dave Thompson
Грэм Поттер был назначен на пост главного тренера футбольного клуба "Челси". Об этом сообщается на сайте клуба.
Соглашение о сотрудничестве с Поттером заключено до конца сезона 2026–2027 годов.
Сообщается, что до назначения в "Челси" Поттер тренировал "Брайтон", который он возглавил в 2019 году. В прошлом сезоне команда стала девятой на чемпионате Англии.
"Я невероятно горжусь и рад представлять "Челси", этот фантастический футбольный клуб. Я очень рад сотрудничать с новой группой владельцев "Челси" и с нетерпением жду встречи и работы с интересной группой игроков, а также развития команды и культуры, которыми наши замечательные болельщики смогут гордиться", – сказал Поттер.
По словам владельца Челси Тодда Боэли, Поттер – проверенный тренер, который соответствует "видению клуба".
"Мало того, что он чрезвычайно талантлив на поле, у него есть навыки и способности, которые выходят за пределы поля, что сделает "Челси" более успешным клубом. Он оказал большое влияние на свои предыдущие клубы, и мы с нетерпением ждем его положительного влияния в "Челси"", – заявил Боэли.
Ранее сообщалось, что "Челси" расторг контракт с главным тренером Томасом Тухелем. Уточнялось, что подготовкой футболистов к ближайшим матчам Английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов займется тренерский штаб. Отмечалось, что новый наставник "Челси" будет определен в ближайшее время.
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