Второй тур Бизнес-лиги по тэг-регби пройдет в Ярославле 10 июня

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Турнир по тэг-регби среди корпоративных команд пройдет на ярославском стадионе "Шинник" 10 июня. Его проведут регби-клуб ЦСКА и телеканал "Матч ТВ" при участии Федерации регби РФ.

Участниками второго тура станут 24 коллектива. Обязательным условием для участия является состав команды из шести игроков, двое из которых должны быть девушками. Открытие тура намечено на 11:00.

Соревнования проводятся с 2021 года для развития тэг-регби в корпоративной среде и вовлечения новой аудитории в спорт. Туры Бизнес-лиги по тэг-регби уже состоялись в Москве, Туле и Нижнем Новгороде.

Первый тур прошел 18 марта в столице. В нем участвовали 24 команды, среди которых были представители бизнеса, IT-компаний и общественных организаций. Также участниками стали коллективы городской и федеральной власти.

В декабре прошлого года в столичном метро стали продавать тематические карты "Тройка", оформленные в честь регбийного клуба ЦСКА. Их выпустили тиражом 2 тысячи экземпляров. Пассажиры могли приобрести карты в сувенирных магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также на стойках "Живое общение".

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