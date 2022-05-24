В Туле впервые состоялся регбийный фестиваль

Фото: Владимир Лодяков

Более 500 человек приняли участие в фестивале регби в Туле, сообщается на сайте клуба.

Организаторами мероприятия выступили телеканал "Матч ТВ" и регби-клуб ЦСКА при поддержке правительства Тульской области и Федерации регби России.

"Основная задача подобных проектов – вовлечение в спорт широкой аудитории. Чем больше увлеченных спортом, тем больше среди нас позитивных, здоровых и жизнерадостных людей. Помимо Тулы, турниры по тэг-регби, приуроченные телеканалом "Матч ТВ" ко Дню защиты детей, проходят в 56 субъектах России", – отметила директор департамента развития и взаимодействия со спортивными организациями телеканала Елена Рудакова.

В рамках фестиваля прошли игры четвертого тура Бизнес-лиги "Матч ТВ" между 16 командами и детский турнир "Матч!Регби", в нем приняли участие 34 команды из Тулы, Московской, Курской и Белгородской областей. Соревнования по тэг-регби проходили как для детей, так и для взрослых.

Кроме того, зрители посмотрели товарищеский матч между молодежными командами ЦСКА и РК "Арсенал".

Ранее сообщалось, что свыше 42 тысяч человек приняли участие в весеннем велофестивале, который состоялся в столице.

Также в фестивальном городке для гостей функционировали интерактивные зоны, фудкорты, умный экоперекресток. В рамках фестиваля играли музыканты, проходили турниры по воркауту, граффити и конкурсы с сувенирами от партнеров.

