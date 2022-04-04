В "Лужниках" пройдет детский фестиваль танцев на льду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

16 апреля на Малой арене спорткомплекса "Лужники" откроется Всероссийский детский фестиваль танцев на льду. В нем примут участие любительские коллективы фигурного катания из Москвы и других городов России. Всего организаторы ожидают более 600 участников. Начало соревнований – в 14:00.

Детские коллективы подготовили для выступления яркие театрализованные номера, включающие обязательные для каждой возрастной группы элементы спортивного катания. Основными темами постановок в этом году стали "Национальные танцы", "Мы любим классику" и "В гостях у сказки".

Победителей и призеров определит авторитетное жюри, состоящее из профессиональных спортсменов, тренеров и руководителей различных спортивных организаций. Всех участников ждут памятные подарки.