У стадиона "Лос-Анджелес Гэлакси" установят статую Бекхэма

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"Лос-Анджелес Гэлакси" установит статую бывшего футболиста клуба Дэвида Бекхэма у домашнего стадиона. Информацию в беседе с ESPN подтвердил пресс-секретарь команды.

Церемония открытия статуи пройдет в преддверии первого матча нового сезона против "Чикаго Файр", который состоится 3 марта. Ожидается, что в мероприятии будет участвовать сам Бекхэм.

Дэвид Бекхэм – легендарный английский футболист. Он выступал за "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал", ПСЖ и "Милан". Является шестикратным чемпионом Англии, чемпионом Испании и чемпионом Франции. В составе манкунианского клуба дважды становился победителем Лиги чемпионов. В общей сложности он завоевал 20 трофеев.

С 2007 по 2012 годы англичан защищал цвета "Лос-Анджелес Гэлакси" и оставил яркий след в истории американского футбольного клуба. Команда вместе с Бекхэмом дважды становилась чемпионом MLS (высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде – Прим. ред.).

Кроме того, англичанин стал первым футболистом, подписавшим контракт по правилу, выводящему соглашение из-под платежной ведомости. Впоследствии данное правило стали негласно называть "правилом Бекхэма".