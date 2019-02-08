Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

19:06

У стадиона "Лос-Анджелес Гэлакси" установят статую Бекхэма

спорт за рубежом

19:06

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/AP/Christophe Ena

"Лос-Анджелес Гэлакси" установит статую бывшего футболиста клуба Дэвида Бекхэма у домашнего стадиона. Информацию в беседе с ESPN подтвердил пресс-секретарь команды.

Церемония открытия статуи пройдет в преддверии первого матча нового сезона против "Чикаго Файр", который состоится 3 марта. Ожидается, что в мероприятии будет участвовать сам Бекхэм.

Дэвид Бекхэм – легендарный английский футболист. Он выступал за "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал", ПСЖ и "Милан". Является шестикратным чемпионом Англии, чемпионом Испании и чемпионом Франции. В составе манкунианского клуба дважды становился победителем Лиги чемпионов. В общей сложности он завоевал 20 трофеев.

С 2007 по 2012 годы англичан защищал цвета "Лос-Анджелес Гэлакси" и оставил яркий след в истории американского футбольного клуба. Команда вместе с Бекхэмом дважды становилась чемпионом MLS (высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде – Прим. ред.).

Кроме того, англичанин стал первым футболистом, подписавшим контракт по правилу, выводящему соглашение из-под платежной ведомости. Впоследствии данное правило стали негласно называть "правилом Бекхэма".

спорт за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика