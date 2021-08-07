К столичному проекту "Спортивные выходные" присоединились более 100 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичному проекту "Спортивные выходные" исполнился год. За это время к нему присоединились более 100 тысяч человек, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"За год профессиональные наставники провели более 2,5 тысяч занятий, а их участники сделали почти 100 тысяч приседаний и 80 тысяч отжиманий. Сейчас идет уже четвертый сезон проекта", – говорится в сообщении.
Отмечается, что популярность занятий в городских парках среди горожан растет. Участниками проекта стали более 100 тысяч человек, а на YouTube-канал подписались более чем 20,8 тысячи пользователей.
"Этот год был наполнен множеством тренировок, звездных гостей, живописных локаций и самых активных жителей города. Отличное начало проекта. Мы обязательно продолжим развивать спортивную жизнь города и открывать для жителей новые возможности для полезного досуга", – отметил заместитель директора центров госуслуг Москвы Александр Гребенкин.
Записаться на спортивный мастер-класс можно на сайте sportsweekend.ru, а также в офисах "Мои документы". Для москвичей, которые предпочитают тренироваться дома, на YouTube-канале проекта проводятся утренние зарядки в течение рабочей недели.
Занятия в парках Москвы в рамках проекта "Спортивные выходные" возобновились 31 июля. Занятия проходят в выходные дни в 15 московских парках рядом с павильонами "Здоровая Москва".
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