Сборная РФ по футболу примет команду Словакии в матче отбора на ЧМ в Казани

Фото: ТАСС/EPA/ANATOLY MALTSEV
Матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу – 2022 между сборными России и Словакии пройдет в Казани 8 октября. Об этом сообщается на сайте UEFA.
Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.
Обе команды уже провели по три игры в рамках группы H. Сборная России занимает в ней вторую строчку с шестью набранными очками, Словакия с пятью баллами идет на третьем месте.
Перед встречей с командой Словакии российские футболисты сыграют три матча: 1 сентября – с Хорватией в Москве, 4 сентября – с Кипром на выезде и 7 сентября – с Мальтой в Волгограде.
21 июня сборная России проиграла команде Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы по футболу со счетом 4:1. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова не смогли пробиться в плей-офф и закончили выступление на турнире.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: