Сборная РФ по футболу примет команду Словакии в матче отбора на ЧМ в Казани

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Матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу – 2022 между сборными России и Словакии пройдет в Казани 8 октября. Об этом сообщается на сайте UEFA.

Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

Обе команды уже провели по три игры в рамках группы H. Сборная России занимает в ней вторую строчку с шестью набранными очками, Словакия с пятью баллами идет на третьем месте.

Перед встречей с командой Словакии российские футболисты сыграют три матча: 1 сентября – с Хорватией в Москве, 4 сентября – с Кипром на выезде и 7 сентября – с Мальтой в Волгограде.

21 июня сборная России проиграла команде Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы по футболу со счетом 4:1. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова не смогли пробиться в плей-офф и закончили выступление на турнире.