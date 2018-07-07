Сборная России пообещала болельщикам выложиться полностью в матче с Хорватией

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сборная России по футболу обратилась к болельщикам накануне матча с командой Хорватии. Футболисты поблагодарили своих поклонников и пообещали выложиться полностью во время игры.

"Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы все и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим", – говорится в сообщении российской сборной на странице в Twitter.

Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на @FIFAWorldCup и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы всё и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим ❤️#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/ObeM84QIQc — Сборная России (@TeamRussia) 6 июля 2018 г.



Матч между сборными России и Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018 пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.

Сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал мундиаля. Россияне выиграла три матча из четырех, которые проводились на турнире, уступив только команде из Уругвая. Хорватия стала победителем во всех своих встречах на мундиале.

Согласно опросам ВЦИОМ, большинство граждан верят в победу сборной России над командой Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. В благополучный исход игры верят 56 процентов респондентов, еще 10 процентов предположили, что сборные сыграют вничью, а победу хорватов спрогнозировали 15 процентов.

Ранее сообщалось, что Банк России сообщил о намерении выпустить монету 1/2 рубля, если российская сборная по футболу выйдет в полуфинал ЧМ-2018.

Международный футбольный турнир проходит в России до 15 июля. Матчи принимают 11 городов, в столице пройдет 12 игр. Оставшиеся встречи в Москве запланированы в "Лужниках", ранее игры проходили также на стадионе "Спартак".