ЦБ пообещал выпустить новую монету в случае выхода России в полуфинал ЧМ

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Банк России сообщил о намерении выпустить монету 1/2 рубля, если российская сборная по футболу выйдет в полуфинал ЧМ-2018.
"Если сборная России выйдет в полуфинал, выпустим монету 1/2 рубля. Болеем за наших", – говорится в сообщении ЦБ на странице "ВКонтакте".
В Центробанке эту информацию подтвердили и отметили, что монету выпустят в случае победы российских футболистов над хорватами, передает Агентство "Москва".
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Если сборная России выйдет в полуфинал, выпустим монету 1/2 рубля. Болеем за наших! ⚽🇷🇺#WorldCup #РоссияХорватия #RUSCRO pic.twitter.com/dRaQjzrkgB— Банк России (@bank_of_russia) 6 июля 2018 г.
Ранее сообщалось, что согласно опросам ВЦИОМ, большинство граждан верят в победу сборной России над командой Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Согласно исследованию, 56% россиян надеются на выигрыш россиян. 10% полагают, что итогом игры станет ничья, победу хорватов спрогнозировали 15% респондентов, 19% затруднились с ответом.
Матч между сборными России и Хорватии состоится 7 июля.
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