Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

6 июля, 15:55

ЦБ пообещал выпустить новую монету в случае выхода России в полуфинал ЧМ

общество деньги ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Банк России сообщил о намерении выпустить монету 1/2 рубля, если российская сборная по футболу выйдет в полуфинал ЧМ-2018.

"Если сборная России выйдет в полуфинал, выпустим монету 1/2 рубля. Болеем за наших", – говорится в сообщении ЦБ на странице "ВКонтакте".

В Центробанке эту информацию подтвердили и отметили, что монету выпустят в случае победы российских футболистов над хорватами, передает Агентство "Москва".

[html]

[/html]

Ранее сообщалось, что согласно опросам ВЦИОМ, большинство граждан верят в победу сборной России над командой Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Согласно исследованию, 56% россиян надеются на выигрыш россиян. 10% полагают, что итогом игры станет ничья, победу хорватов спрогнозировали 15% респондентов, 19% затруднились с ответом.

Матч между сборными России и Хорватии состоится 7 июля.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать