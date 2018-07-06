ЦБ пообещал выпустить новую монету в случае выхода России в полуфинал ЧМ

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Банк России сообщил о намерении выпустить монету 1/2 рубля, если российская сборная по футболу выйдет в полуфинал ЧМ-2018.

"Если сборная России выйдет в полуфинал, выпустим монету 1/2 рубля. Болеем за наших", – говорится в сообщении ЦБ на странице "ВКонтакте".

В Центробанке эту информацию подтвердили и отметили, что монету выпустят в случае победы российских футболистов над хорватами, передает Агентство "Москва".

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Ранее сообщалось, что согласно опросам ВЦИОМ, большинство граждан верят в победу сборной России над командой Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Согласно исследованию, 56% россиян надеются на выигрыш россиян. 10% полагают, что итогом игры станет ничья, победу хорватов спрогнозировали 15% респондентов, 19% затруднились с ответом.

Матч между сборными России и Хорватии состоится 7 июля.